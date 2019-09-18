https://static.news.ru/photo/70faaf7c-dab1-11e9-9370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

В новом документальном фильме британского Channel 5 о тайнах королевских дворцов драпировщик Кэвин Эндрюс рассказал, как Елизавета II заварила чай для строителя.

Рабочий разбирал письменный стол в Букингемском дворце, когда к нему подошла женщина с поставленной речью и спросила, не хочет ли он выпить чаю. Мужчина толком не взглянул на неё, но от напитка не отказался.

Да. В кружке. С двумя ложками сахара. Чай строителя, — ответил он, отметив, что ему не нужна вся та чепуха, что принесли в прошлый раз — фарфоровая чашка и блюдце.

Builder stunned 'as Queen makes him cup of tea at Buckingham Palace' https://t.co/4osAlBwF60 pic.twitter.com/KRG9V4Inom — Mirror Royal (@MirrorRoyal) September 18, 2019

Вскоре женщина вернулась и сообщила, что чай ждёт его на столе. Рабочий поднял голову и увидел, что королева выходит из комнаты, пишет The Sun .

Ранее News.ru сообщал, что британская монаршая особа вернула ребёнку игрушку, забытую в Букингемском дворце. Плюшевую обезьянку отправили в Австралию на самолёте.