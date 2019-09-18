В новом документальном фильме британского Channel 5 о тайнах королевских дворцов драпировщик Кэвин Эндрюс рассказал, как Елизавета II заварила чай для строителя.
Рабочий разбирал письменный стол в Букингемском дворце, когда к нему подошла женщина с поставленной речью и спросила, не хочет ли он выпить чаю. Мужчина толком не взглянул на неё, но от напитка не отказался.
Да. В кружке. С двумя ложками сахара. Чай строителя, — ответил он, отметив, что ему не нужна вся та чепуха, что принесли в прошлый раз — фарфоровая чашка и блюдце.