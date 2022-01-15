Королева Британии сообщила принцу Эндрю, что он не будет высочеством

Королева Великобритании Елизавета II в личном разговоре с принцем Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней в США, сказала, что теперь он больше не будет носить звание «Его Королевское Высочество», сообщает New York Post со ссылкой на источники. Для Эндрю это означает, что он будет полностью отстранён от официальной королевской жизни.

Герцог Йоркский в четверг ехал на встречу с королевой в Виндзорском замке «с каменным лицом». Там 95-летняя Елизавета II сообщила ему о лишении военных званий и королевского патронажа. Во время частной аудиенции монарх заявила принцу, что он больше не сможет «официально» называться Его Королевским Высочеством, — передаёт издание.

Ранее сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю был лишён всех воинских званий и покровительства монаршего дома из-за обвинений в изнасиловании 17-летней американки в начале 2000-х.

Принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени некой Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что принц как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была ещё несовершеннолетней.

По словам истицы, принц и сутенёр принуждали её к занятиям сексом в Лондоне, Нью-Йорке и на Британских Виргинских островах.

Принц Чарльз считает, что обвинения в изнасиловании против принца Эндрю являются «неразрешимой проблемой», которая навсегда помешает его брату вернуться к общественной жизни.