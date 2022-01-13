Сын Елизаветы II лишён всех воинских званий из-за обвинений в изнасиловании

Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю лишён всех воинских званий и покровительства монаршего дома из-за обвинений в изнасиловании 17-летней американки в начале 2000-х. Такое заявление сделал в Twitter-аккаунте Букингемский дворец.

С одобрения и согласия королевы военная принадлежность герцога Йоркского и королевское покровительство были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет брать на себя никаких общественных обязанностей и защищается в этом деле как частное лицо, — сообщили при дворе.

Британский принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени некой Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что принц как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была ещё несовершеннолетней.

По словам истицы, принц и сутенёр принуждали её к занятиям сексом в Лондоне, Нью-Йорке и на Британских Виргинских островах.

Принц Чарльз считает, что обвинения в изнасиловании против принца Эндрю являются «неразрешимой проблемой», которая навсегда помешает его брату вернуться к общественной жизни.