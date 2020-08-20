Контактная группа согласовала четыре участка разведения в Донбассе

https://static.news.ru/photo/329b4574-e2db-11ea-856d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала четыре новых участка разведения и средств в Донбассе.

В сфере безопасности группой были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновлённого плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года, — говорится в сообщении офиса украинского президента, в котором подвели итоги заседания группы.

Кроме того, украинская сторона поддержала предложения по 20 участкам разминирования. В офисе президента отметили, что это «позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров "нормандского формата", достигнутых в Париже», передаёт ТАСС.

Ранее полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов рассказал, что сегодня участники переговоров обсудили ситуацию, связанную с постановлением Верховной рады о назначении очередных местных выборов на Украине в 2020 году.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера, писал NEWS.ru.