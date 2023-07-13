Комод с телом женщины обнаружили на мусорке в Одесской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комод с телом женщины обнаружили на мусорке в Черноморске Одесской области, фото опубликовал Telegram-канал «Ньюсач/Двач». Обстоятельства смерти неизвестны.

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13 июля в Туапсе были найдены тела двух человек, который числились пропавшими без вести во время подтопления. Ранее сообщалось, что после разгула стихии пропали три человека.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о 20-летней девушке и 67-летнем мужчине. По данным ведомства, они находились в частном доме, который при подтоплении был смыт в реку, впадающую в Черное море.

В деревне Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области нашли тело женщины нашли при разборе сгоревших домов. Еще двое жителей получили ожоги, один из них был госпитализирован. Пожарные продолжают тушить огонь.

Пожары в Шайдурихе начались вечером 12 июля на территории местной турбазы. Дома загорелись из-за лесного пожара, который перекинулся на село ввиду сухой погоды и сильного ветра. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей села. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.