Комбат «Востока» сообщил о сдаче в плен ещё 785 бойцов ВСУ с «Азовстали»

Фото Victor/XinHua/Global Look Press

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о сдаче в плен ещё 785 украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело — вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке... И всё это боеспособные, которые вчера ещё хренячились с нами... Готов нашим мужикам в ноги поклониться — их реально больше нас и было, и остаётся, — написал Ходаковский.

Между тем Минобороны России опубликовало первое видео с украинскими военнослужащими, сдавшимися на комбинате «Азовсталь», которые сейчас проходят лечение в больнице в ДНР. Отмечается, что пленные довольны тем, как с ними обращаются.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что вопросы с выводом солдат ВСУ с «Азовстали» и последующее оказание им медицинской помощи стали приоритетными задачами России. Дипломат отметила, что тяжелораненые украинские бойцы находятся в больнице города Новоазовска Донецкой Республики.