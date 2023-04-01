Киев заказал у Польши еще 100 бронетранспортеров

Фото: Beata Zawrzel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Семейство многоцелевых восьмиколесных бронированных машин Rosomak

Власти Украины заказали у официальной Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. Об этом в разговоре с журналистами сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, 31 марта он получил заказ от своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля.

Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, — сказал Моравецкий.

Польский премьер уточнил, что оплата за БТР будет из получаемых Варшавой европейских денег. Кроме того, речь пойдет об американских средствах, получаемых Киевом.

БТР Rosomak — это колесный бронетранспортер. Он выпускается на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. БТР в базовой версии оснащен пушкой калибра 30 мм.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что государства НАТО планируют отправить Киеву два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard. По его словам, отправить Украине больше едва ли получится, потому как ресурсы союзников ограничены. Как заметил Писториус, он сам как министр обороны просто не может отдать все, к тому же есть резервы, которые нельзя расходовать.

Он объяснил, что Варшава вместе с союзниками поставляет два батальона Leopard 2. Речь идет о 60 танках.