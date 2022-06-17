Офис Зеленского: представители ЕС не убеждали Киев начать переговоры с РФ Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Шольц, Макрон и Драги не убеждали Киев начать переговоры с Москвой

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Владимиром Зеленским

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отверг информацию ряда СМИ о том, что на вчерашней встрече Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги политическое трио убеждало главу Украины начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Никифорова, европейцы настаивали на том, что лишь Украина может самостоятельно определить дату начала переговоров с РФ, пишет Укринформ.

Наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку, — отметил пресс-секретарь Зеленского.

Ранее итальянский премьер Драги заявил, что Зеленский в ходе встречи в Киеве не просил у Италии, Франции и Германии новых поставок оружия. По его словам, украинский лидер детально описал коллегам из ЕС ситуацию, сложившуюся на Украине. Драги подчеркнул, что Зеленский пожаловался на нехватку боеприпасов для советского оружия, а также на недостаток компетенций у солдат ВСУ для управления западными системами вооружения.

Как отметил Макрон, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза для Украины. Шольц в свою очередь подчеркнул, что Украина давно является полноценным членом европейской семьи, а потому нужно предоставить ей и официальный статус.