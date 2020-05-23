Киев и ряд областей Украины смогут ослабить карантин

https://static.news.ru/photo/1369b766-9ce6-11ea-906f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/zephyrka-1146005

Киев и ещё несколько областей Украины могут приступить ко второму этапу выхода из карантина, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные относительно показателей готовности регионов к ослаблению карантина, — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, на данное время уровень заболеваемости в столице составляет 11.7 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек.

Степанов также рассказал о встрече замглавы Минздрава Виктора Ляшко с сотрудниками киевского метрополитена, которые организовали безопасную перевозку пассажиров во время пандемии: нанесли дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для работников.

Кроме Киева к переходу на второй этап ослабления карантина готовы Хмельницкая, Николаевская, Днепропетровская и ещё 13 областей.

Ранее NEWS.ru писал, что украинское правительство возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе с Молдавией и странами Евросоюза. Их временно закрыли из-за пандемии.