«Катастрофа продолжается»: во Франции оценили визит Зеленского в США Французский политик Филиппо: визит Зеленского в США обернулся катастрофой

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Президент Украины Владимир Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи, что стало для него катастрофой, заявил в социальной сети Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он считает, что Париж и Брюссель также должны перестать поддерживать Киев.

Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено! — подчеркивается в сообщении Филиппо.

Политик указал на отчаянный шаг Зеленского, который назвал «марионетками» президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину. Филиппо считает, что Франция тоже должна перестать выплачивать Киеву «миллиарды» и отказаться от «абсурдной, разрушительной и воинственной политики» председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл назвал маловероятным, что Конгресс Соединенных Штатов одобрит дополнительный пакет помощи Украине до наступления католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. По его словам, предоставление Киеву дополнительной помощи также зависит от решения вопроса с безопасностью на южной границе США, который в последние дни стоит достаточно остро.