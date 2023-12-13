В США усомнились в скором решении конгресса по пакету помощи Украине Сенатор Макконнелл: конгресс не одобрит новый пакет помощи Киеву до Рождества

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Маловероятно, что Конгресс Соединенных Штатов одобрит дополнительный пакет помощи Украине до наступления католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. По его словам, предоставление Киеву дополнительной помощи также зависит от решения вопроса с безопасностью на южной границе США, который в последние дни стоит достаточно остро, передает ТАСС.

Это практически невозможно <...>, что (пакет помощи Украине. — NEWS.ru) пройдет через Сенат и Палату представителей до Рождества, — отметил он.

Другие сенаторы США также заявили, что законодатели вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи. Сенат планирует уйти на рождественские каникулы 15 декабря, и на принятие решения остается очень мало времени. Демократ Крис Мерфи в свою очередь не исключил того, что решение по украинскому вопросу может быть найдено.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.