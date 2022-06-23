Катар загнал Европу в тупик в вопросе поставок туда СПГ Bloomberg: Европа сочла условия Катара по поставкам СПГ слишком жесткими

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Катар потребовал от Европы заключить долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 20 лет, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с делом. По их словам, Евросоюз назвал эти условия слишком жесткими.

Переговоры по вопросу транзита СПГ из ближневосточного государства в страны Европы велись на протяжении нескольких месяцев. Агентство отмечает, что проблемы в переговорах на эту тему возникли еще в марте по причине того, что Европа рассчитывала на менее долгосрочные контракты. Заключение сделки о поставках СПГ на 20 лет в регион не позволит Европе достичь поставленных целей по сокращению грязных выбросов в атмосферу.

Агентство отмечает, что если Катар продолжит настаивать на своих контрактных условиях, то это подкосит европейские планы по диверсификации поставок газа из России, а сам Катар вполне способен подписать больше соглашений в других регионах, в том числе с азиатскими государствами.

Ранее Совет Евросоюза в июне утвердил шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, включающий постепенное эмбарго на российскую нефть. Поэтапный отказ от нефти из РФ, по оценкам экспертов, займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения.

Накануне Bloomberg писал, что за последние 10 дней по меньшей мере три российских танкера с нефтью пропали с радаров мониторинговых служб. Они исчезли рядом с Азорскими островами близ Португалии, также радары перестали фиксировать направления судов, идущих в Азию. Агентство предполагает, что это связано с тайной перегрузкой нефти на борт других судов из-за антироссийских санкций, которые ставят палки в колеса в вопросах транспортировки нефти.