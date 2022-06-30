Эрдоган напугал Джонсона, «подкравшись» к нему сзади на саммите НАТО

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО в Мадриде «подкрался» сзади к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и невозмутимо положил руку ему на плечо. Глава британского правительства вскочил со стула и поспешил убрать ее, попутно справляясь о том, «как идут дела» у турецкого лидера.

Как дела, друг мой? — спросил Джонсон, сбитый с толку неожиданной тактильностью.

Ранее Эрдоган вместе с президентом США Джо Байденом высмеял Джонсона на саммите НАТО. Турецкий лидер заявил, что глава британского правительства «позорит их», чем вызвал недоумение Джонсона и легкую усмешку у Байдена.

Накануне Джонсон сделал несколько провокационных заявлений. На саммите G7 премьер-министр Великобритании предлагал коллегам раздеться, чтобы показать, что они «круче Путина». 28 июня он высказал предположение, что было бы, если бы президент России был женщиной.