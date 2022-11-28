«Известия»: ЕС рассмотрит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT

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Евросоюз намерен изучить возможности снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключении к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. Тот подчеркнул, что любая поправка к мерам европейского союза должна быть принята единогласно всеми входящими в него государствами.

Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны, — сказал Стано.

По его словам, любая поправка к мерам ЕС должна быть единогласно принята государствами — членами совета, при этом меры Евросоюза предусматривают отступление от санкций, что позволяет европейским операторам иметь дело с российскими банками, попавшими под ограничения.

Стано подчеркнул, что в настоящее время значительное количество платежных каналов продолжается оставаться открытыми, так как большинство российских банков не попали под санкции и не были отключены от SWIFT, включая такие крупные финансовые институты, как Газпромбанк.

По словам экспертов, Россельхозбанк не имеет большого значения для российских аграрных компаний, однако сделки через другие банки проходят с трудом из-за наложенных ограничений.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT и намерена добиваться решения по этому вопросу. Он пояснил, что вопрос обсуждался и ранее, однако последние переговоры прошли «очень предметно». Дипломат отметил, что переподключение к SWIFT позволит российской стороне «продвинуться вперед» в вопросе устранения препятствий для экспорта своей сельхозпродукции.