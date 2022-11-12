Россия добивается переподключения Россельхозбанка к SWIFT на уровне ООН Замглавы МИД Вершинин: Россия намерена добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT и намерена добиваться решения по этому вопросу, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вопрос обсуждался и ранее, однако последние переговоры прошли «очень предметно». Дипломат отметил, что переподключение к SWIFT позволит российской стороне «продвинуться вперед» в вопросе устранения препятствий для экспорта своей сельхозпродукции.

Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным. <...> Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться, — заключил Вершинин.

Ранее Банк России утвердил перечень кредитных организаций, считающихся системно значимыми, в нем значится и Росселхозбанк. В документе числятся 13 банков, которые обладали этим статусом и ранее: Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Юникредит», Совкомбанк, ВТБ, МКБ, «Открытие», Росбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.