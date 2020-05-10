Из-за пандемии французы стали меньше доверять правительству

https://static.news.ru/photo/a9ea5c4e-929c-11ea-a305-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон (в центре) Фото: elysee.fr

В условиях эпидемии коронавируса французы стали меньше доверять правительству и больше врачам. Такие выводы были получены в результате опроса, проведённого службой Ifop.

Среди опрошенных правительству доверяют 33%, СМИ — 30%, социальным сетям лишь 16%. При этом вершину рейтинга доверия возглавили врачи (95%), персонал больниц (94%) и работники аптек (92%). Французы также склоны доверять мэрам городов (80%) и медицинским экспертам (79%).

Кроме того, 53% опрошенных признались, что наибольший страх у них вызывает опасность заразиться коронавирусом самому или их близким. Для 47% респондентов главные опасения оказались связаны с экономическим кризисом, который может возникнуть после пандемии, пишет Le Parisien.

Ранее опрос показал, что молодые мужчины в два раза чаще нарушают самоизоляцию и требования социального дистанцирования, чем женщины, писал NEWS.ru.