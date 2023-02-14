Италия не против создания спецтрибунала по Украине, заявил глава МИД В МИД Италии допустили поддержку создания спецтрибунала по преступлениям на Украине

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Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия не против создания специального трибунала по военным преступлениям на Украине. Об этом он заявил 14 февраля во время публичного мероприятия в Риме.

Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет трибунал ad hoc (специальный трибунал. — NEWS.ru), мы не против. Мы никогда не направляли оружие для того, чтобы поражать российскую территорию, и мы никогда не объявляли войну России. У нас проблема с руководством, но не с народом, — подчеркнул Антонио Таяни.

Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного спецтрибунала по Украине.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что антироссийскую резолюцию планируют вынести на Генассамблею ООН 24 февраля. По его данным, в Киеве рассчитывают за счет нее получить максимальную поддержку. Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова говорила о том, что Киев намерен внести резолюцию о специальном трибунале в отношении Москвы.

Ранее секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что власти Украины заранее готовили людей к конфликту с РФ. По его словам, подготовка общества к этому «шла безумно».

Володин, в свою очередь, не исключил, что откровения западных лидеров о «Минске-2» представят в качестве доказательств на будущем военном трибунале по Украине.