Володин ответил главе СНБО Украины на слова о подготовке к войне с Россией Володин: западные руководители готовили мировую войну на Украине и должны быть наказаны

Фото: Министерства обороны Украины

Признание руководителя Совета безопасности Украины в том, что киевский режим готовился к конфликту с Россией вкупе с заявлениями экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях, должны стать основанием для международного военного трибунала, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, начало СВО позволило предотвратить гибель огромного количества людей.

Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления, — подчеркнул Володин.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что власти Украины, в частности президент Владимир Зеленский, заранее готовили граждан страны к войне с Россией, до начала специальной военной операции. По его словам, подготовка украинского общества к конфликту «шла безумно».

30 декабря Олланд заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

Президент России Владимир Путин в свою очередь сообщил, что слова Меркель о Минских соглашениях стали для него абсолютной неожиданностью. По мнению главы государства, это говорит только о том, что Россия все сделала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.