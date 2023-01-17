Секретарь СНБО Данилов: украинцев готовили к конфликту до СВО Секретарь СНБО Данилов рассказал о задании Зеленского подготовить украинцев к войне до СВО

Руководство Украины, в том числе президент страны Владимир Зеленский, занималось подготовкой общества к конфликту перед специальной военной операцией, заявил в эфире телеканала «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, эта стратегия была выбрана вполне верно, и подготовка украинского общества «шла безумно».

Задание было президента, задание было Совета нацбезопасности и обороны подготовить общество к войне. <...> Была выбрана стратегия, я считаю, абсолютно уместная на то время, — сказал Данилов.

Ранее экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен заявил, что США начали подготовку Украины к конфликту с Россией после Евромайдана в 2014 году. По его словам, именно с этого момента начались поставки на Украину западного оружия, и она фактически стала членом НАТО.

При этом Лафонтен отметил, что США все же не удалось полностью реализовать свои планы против России. Американские власти убедились, что РФ невозможно одолеть военным путем, несмотря на накачку Украины оружием и отправку туда большого количества «военных советников». Кроме того, санкции Запада в отношении России обернулись против него самого.