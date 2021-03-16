Италия и Франция готовы вернуться к применению AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/ac4e1fd0-8688-11eb-9c25-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Nobout via www.imago-images./Global Look Press

Власти Италии и Франции готовы вернуться к применению AstraZeneca, если дополнительные анализы вакцины докажут её эффективность. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров стран.

Ранее ряд стран приостановил в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Премьер Италии Марио Драги провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого они обсудили приостановку применения этого препарата в некоторых европейских странах.

Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), — цитирует сообщение итальянского правительства РБК.

Более того, в Италии назвали обнадёживающим заявление EMA о том, что пока нет доказательств того, что к образованию тромбов у некоторых пациентов, привитых препаратом AstraZeneca, привела именно вакцина. При этом, если европейский регулятор вынесет положительный вердикт о препарате, Рим и Париж готовы «незамедлительно вернуться к его использованию».

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить вакцинацию AstraZeneca, поскольку её польза превышает негативные данные.