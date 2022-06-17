Источник: Евросоюз не обсуждает седьмой пакет санкций против России

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Евросоюз отметит санкции против России только тогда, когда с территории Украины будут выведены российские войска, заявил источник ТАСС во внешнеполитической службе ЕС. Он также отметил, что на текущий момент не обсуждается вопрос седьмого пакета ограничений против Москвы, потому что для этого у Европы слишком ограничены возможности.

Санкции безусловно будут отменены, если боевые действия прекратятся. Если все военные будут выведены из Украины. Если территориальная целостность и суверенитет Украины будут полностью восстановлены, — сказал источник.

Источник также добавил, что Евросоюз ждет от России полного невмешательства в ситуацию в Донбассе, с которой должны разбираться украинские власти. По его словам, Москва якобы ведет деятельность против безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принятые в Вашингтоне санкции против России стали лучшим выбором для его страны. Проигнорировать ситуацию на Украине было нельзя, отметил он.