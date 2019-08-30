https://static.news.ru/photo/fafa99c8-ccf4-11e9-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raimund Mueller/Global Look Press

Танцовщица Джоана Сайнс погибла от взрыва пиротехники на концерте в испанском городе Лас-Берланас. Один из патронов попал 30-летней артистке в живот.

Пиротехника была частью шоу творческой группы на протяжении нескольких лет. Однако в ночь на 1 сентября выступление пошло не по плану, пишет El Diario Montanes .

К моменту приезда медиков девушка была без сознания и вскоре скончалась.

По предварительным данным, причиной трагедии стала некачественная пиротехника.

Как писал News.ru, ранее выступление певицы Веры Брежневой на фестивале «Жара» в Баку чуть не закончилось трагически. В момент нахождения её на сцене произошёл сбой пиротехники и в воздух взметнулся столб дыма.