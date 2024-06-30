«Игра на эскалацию»: в Польше предложили еще больше ухудшить отношения с РФ Глава МИД Польши Сикорский: Западу следует намеренно эскалировать отношения с РФ

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Западу нужно намеренно эскалировать отношения с Россией, написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X. По его словам, для этого, например, можно конфисковать ее активы в Евросоюзе.

Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро, — заявил польский чиновник.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев ранее обратил внимание на то, что инициативу руководств Польши и Прибалтики построить линию обороны на границах с Россией и Белоруссией можно назвать «припевом в песне, исполняемой общим хором НАТО». Он также уточнил, что существование такого барьера сложно представить при крупномасштабном конфликте.

Кроме того, политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак предположил, что Россия и Польша могут вступить в противостояние, если Запад нарастит присутствие в конфликте на Украине. Он также добавил, что в настоящее время Москва не угрожает Варшаве боевыми действиями, хотя Польша, по сути, принимает участие в боевых действиях, так как поставляет оружие для ВСУ и отправляет в зону конфликта наемников и инструкторов.