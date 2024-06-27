В Совфеде оценили желание Польши построить линию обороны от России Сенатор Бондарев: сложно представить линию обороны Прибалтики и Польши

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Виктор Бондарев

Призыв Польши и Прибалтики построить линию обороны на границах России и Белоруссии не более, чем подпевание общей риторике блока НАТО его же восточноевропейскими сателлитами, заявил NEWS.ru первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев. По его словам, сложно представить эту линию при крупномасштабном конфликте.

Мне очень сложно представить линию обороны Прибалтики и Польши, особенно при полномасштабном конфликте, который пытается развязать их «солист» США. Но достаточно хорошо себе представляю последствия для Польши и стран Прибалтики, в случае такого слепого следования указаниям от страны, которая прячется за океаном, вдали от разжигаемого ею конфликта, — сказал сенатор.

По его словам, предложение Польши и Прибалтики является лишь «припевом в песне, исполняемой общим хором НАТО». По его словам, давно хорошо известно, кто в этом хоре солирует, «сочиняет слова и музыку к песням».

Ранее сообщалось, что Польша и страны Балтии призвали ЕС построить 700-километровую «линию обороны» вдоль границ с Россией и Белоруссией. Соответствующее письмо направлено этими странами председателю Евросоюза. В нем выражена уверенность, что такая линия защитит объединение от «военных угроз» и «других вредных действий» со стороны Москвы. На строительство такой линии предполагается потратить около $2,67 млрд.