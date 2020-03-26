Здание бывшей школы для мальчиков в пригороде Лондона, где снимали сцены фильма о Гарри Поттере, стало элитным жильём. Просторное помещение, которое поклонники поттерианы знают как обеденный зал Хогвартса, начнут сдавать в аренду для банкетов.
Жилой комплекс Royal Connaught Park — это столетнее здание в стиле викторианской готики, расположенное в городке Буши в 20 минутах езды от центра британской столицы. Двухкомнатные апартаменты там обойдутся в £760 тысяч — около 69,8 млн рублей.
По
Как писал NEWS.ru, портал LiveLib признал писательницу Джоан Роулинг самой популярной писательницей десятилетия. Автор романов о «Гарри Поттере» обошла Агату Кристи и Светлану Мартынчик, известную под псевдонимом Макс Фрай.
Добавьте наши новости в избранные источники