https://static.news.ru/photo/d07b5080-6f28-11ea-824c-fa163e074e61_660.jpg Фото: thecomergroup.com

Здание бывшей школы для мальчиков в пригороде Лондона, где снимали сцены фильма о Гарри Поттере, стало элитным жильём. Просторное помещение, которое поклонники поттерианы знают как обеденный зал Хогвартса, начнут сдавать в аренду для банкетов.

Жилой комплекс Royal Connaught Park — это столетнее здание в стиле викторианской готики, расположенное в городке Буши в 20 минутах езды от центра британской столицы. Двухкомнатные апартаменты там обойдутся в £760 тысяч — около 69,8 млн рублей.

По информации Lenta.ru, застройщик снабдил элитное жильё фитнес-центром с крытым бассейном и сауной, теннисными кортами и паркингом, пользование которым включено в цену недвижимости. Большой зал планируют открыть для проведения свадеб и других торжеств.

Как писал NEWS.ru, портал LiveLib признал писательницу Джоан Роулинг самой популярной писательницей десятилетия. Автор романов о «Гарри Поттере» обошла Агату Кристи и Светлану Мартынчик, известную под псевдонимом Макс Фрай.