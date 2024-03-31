Греция отказала Украине в передаче российских ЗРК Political: Греция не пошлет Киеву российские ЗРК без замены на аналоги с Запада

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ЗРК С-300

Афины не передадут Киеву ЗРК российского производства без обмена на западные аналоги систем ПВО, заявил в интервью Political глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас. По его словам, Украина просила поставок «ТОР-М1», «Оса-АКМ» и «С-300».

Однако российские ЗРК не будут выведены из национальной обороны, в которую они интегрированы, подчеркнул Дендиас. Исключением станет их замена на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями, добавил он.

В любом случае национальные интересы являются приоритетом, — отметил глава Минобороны.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин обратил внимание, что Украина столкнулась с проблемами с системами противовоздушной обороны, так как их активно уничтожает российская армия. Сначала ВСУ использовали советское вооружение, а позже у них стали появляться комплексы НАТО, уточнил военный эксперт. По его словам, большинство российских ракет достигают цели. Самым защищенным городом остается Киев, но даже там наблюдаются проблемы с ПВО: большинство систем Patriot выведены из строя, констатировал он.

Кроме этого, Дандыкин информировал, что за все время специальной военной операции не было столько сообщений о нанесении ударов с применением «Кинжалов» и «Цирконов», также стали поступать сигналы о запусках «Калибров». Наращивание давления на ВСУ происходит не просто так, но это не говорит о том, что российская армия готовится к массированному наступлению, указал эксперт.