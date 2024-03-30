Военэксперт раскрыл, что позволило армии РФ резко нарастить удары по ВСУ Дандыкин: резко возросшая мощь ударов ВС РФ говорит об обескровленности ПВО ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Резко возросшее количество ударов российской армии во военным целям Украины ракетами и беспилотниками говорит о том, что ВСУ практически полностью лишились ПВО, констатировал в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинская оборона против воздушных атак оказалась обескровлена. Дандыкин также предположил, что ВС России долгое время скрупулезно выискивали позиции ЗРК ВСУ и уничтожали их.

Вы наверняка заметили резко возросший масштаб российских ударов по военным объектам на территории Украины. Насколько я понимаю, никогда еще мы не применяли в таких количествах БПЛА — недавно Зеленский жаловался на запуск наших 160 БПЛА «Герань», что-то около того. Это говорит только об одном — ПВО Украины практически полностью обескровлена, — заявил Дандыкин.

Эксперт добавил, что за все время специальной военной операции не было столько сообщений о нанесении ударов с применением «Кинжалов» и «Цирконов», также стали поступать сигналы о запусках «Калибров». По его словам, наращивание давления на ВСУ происходит не просто так, но это не говорит о том, что российская армия готовится к массированному наступлению.

Подобные массированные ракетные удары — дорогое удовольствие. Это говорит о том, что весна пришла, земля подсыхает и пора брать под контроль русские земли. Впереди, уверен, не менее массированные артиллерийские удары по ВСУ, чтобы максимально расчистить путь Сухопутным войскам РФ во время вероятного наступления, — заключил он.

Ранее Василий Дандыкин заявил, что сообщения Украины о нанесении Россией 442 ударов на Запорожском направлении за последние 24 часа говорит о работе практически всех родов артиллерии и авиации. Эксперт также не исключил, что ВС РФ в том числе применили ОТРК «Искандер».