Названо оружие, из которого Россия могла нанести 442 удара по ВСУ за сутки Военэксперт Дандыкин: Россия могла нанести 442 удара по ВСУ за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искандер-М

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что заявление киевских властей о нанесении Россией 442 ударов на запорожском направлении за последние 24 говорит о работе практически всех родов артиллерии и авиации. Собеседник не исключил, что ВС РФ, в том числе, применили ОТРК «Искандер». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Киев жалуется на 442 удара по ВСУ за 24 часа на запорожском направлении. Судя по всему, работала не только авиация, вертолеты, ракетные войска, но и артиллерия. Скорее всего, поднимали «сушки», вертолеты — скорее всего, работали модернизированными ПТУРами с дальностью полета в 10 км. Артиллерия до 30-40 км бьет, РСЗО «Град» и его варианты — до 40 км. И так далее. Плюс ОТРК «Искандер», «Бастион», — считает Дандыкин.

Ранее Дандыкин выразил мнение, что «зубы дракона» не помогут Вооруженным силам Украины. По его словам, вся полоса перед бетонированными капсулами ВСУ будет «насмерть заминирована», однако у российских войск есть специальные машины разграждения. Кроме того, линия фронта растягивается на 1000 км и ВСУ просто не успеют укрепить ее полностью, добавил эксперт. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВС РФ сейчас нужно «освободить нашу землю», считает эксперт: Запорожье, Херсон, часть Донецка, Славянска, Крамоторска, Константиновки, небольшую часть ЛНР. Работы много, однако все заграждения ВСУ будут сметены, констатировал он.

Ранее военкоры сообщали о появлении новых заграждений ВСУ под Одессой. Они представляют собой бетонные пирамиды небольших размеров.

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Россия вынуждена создавать санитарные границы на Украине из-за обстрелов приграничных российских регионов. По его словам, эта граница может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса.