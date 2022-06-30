«Готовим почву для G20»: эксперт о причинах ухода России с острова Змеиный Политолог Марков о причинах ухода России с острова Змеиный: готовим почву для G20

Фото: White House/Global Look Press

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с NEWS.ru рассказал, зачем Украине необходимо раскручивать тему Змеиного и в чем заключаются основные причины ухода с него Вооруженных сил РФ. Также эксперт объяснил, почему это, возможно, может быть торгом перед саммитом G20.

Все то улюлюканье, раздуваемое в украинских СМИ, а в наших — упаднические настроения совершенно не отражают действительность, так как люди живут в своем замкнутом мирке и абсолютно не хотят видеть всей картины. Украине сейчас крайне важно оттенить свои поражения в Лисичанске, так что остров Змеиный будут раскручивать по полной, — заявил Марков.

Также политолог посетовал на то, что данное мероприятие нацелено исключительно на зарубежные СМИ.

Уход со Змеиного это в первую очередь работа на зарубежные средства массовой информации, которые, в свою очередь, очень серьезно обеспокоены зерновым продовольственным кризисом, так данная ситуация оказывает на них непосредственное влияние. И то, что Россия заявляет об оставлении острова Змеиный в качествен жеста доброй воли, дает надежду, что западные СМИ будут цитировать, то что РФ освободила его для того, чтобы позволить украинскому зерну покинуть порты. Также не в меньшей степени данное действие нацелено на то, чтобы подготовить более благоприятную почву на саммите G20, — отметил Марков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный в Черном море. Данный «шаг доброй воли» призван продемонстрировать, что Москва не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины.