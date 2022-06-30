«Шаг доброй воли»: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный Минобороны РФ назвало «шагом доброй воли» отход военных с острова Змеиный

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный в Чёрном море, сообщили в Минобороны РФ. Данный «шаг доброй воли» призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины, — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что теперь у Киева не будет оснований для спекуляций на теме надвигающегося продовольственного кризиса из-за невозможности вывоза зерна. Ранее Москва заявляла, что украинская сторона до сих пор не разминировала свою территорию побережья Чёрного моря и припортовые акватории.

Ранее военный эксперт Константин Сивков пояснил, что контроль России над островом блокирует возможность Украине использовать румынские и молдавские аэродромы и позволяет отслеживать поставки западного вооружения. Потеря острова — серьёзный удар для Киева, поэтому украинские военные продолжали попытки его вернуть.