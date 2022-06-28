Военный эксперт объяснил важность контроля над островом Змеиный

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Контроль над островом Змеиный позволяет следить за ситуацией в юго-западном регионе Украины, сообщил военный эксперт Константин Сивков «Народным Новостям». Потеря острова стала для Киева серьёзным ударом, поэтому украинские военные продолжают попытки его вернуть, отметил специалист.

На этой скале находится разведцентр, который построили американцы. Там же стоят радиолокационные станции, которые контролируют пространство на 500 км в радиусе острова: это вся Молдавия, большая часть Румынии, юго-западный регион Украины. С точки зрения ведения разведки контроль России над островом блокирует возможность Украине использовать румынские и молдавские аэродромы, — сказал Сивков.

Он добавил, что благодаря острову Россия может отслеживать поставки западного вооружения.

26 июня Минобороны РФ отчиталось о предотвращённой попытке ВСУ атаковать остров Змеиный. Отмечается, что ракетный комплекс «Панцирь-С» ВС РФ сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов.

Об отбитой атаке в ведомстве сообщали и 21 июня. Как уточнили военные, украинская армия планировала обстрел острова из артиллерийских и ракетных орудий с последующей высадкой вражеского десанта. При этом в воздушном пространстве над Змеиным ВС РФ обнаружили разведывательный беспилотник США Global Hawk RQ-4.