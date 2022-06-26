Минобороны: ВС РФ предотвратили попытку ВСУ атаковать остров Змеиный

Фото: Министерство обороны РФ

ВС России смогли отбить атаку украинских сил на подлете к острову Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга. Отмечается, что ракетный комплекс «Панцирь-С» ВС РФ сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов.

Ракетный комплекс «Панцирь-С» ВС РФ сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов, отразив очередную попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный, — сказал Конашенков.

26 июня Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» в ходе специальной операции на Украине. В публикации сказано, что российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнём живую силу и военную технику ВСУ. Отмечается, что огонь ведётся исключительно по местам расположения вражеской техники, по районам сосредоточения сил, а также по командным пунктам.