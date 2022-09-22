Решение по делу о крушении в 2014 году на Украине пассажирского самолета Boeing MH17 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» суд объявит 17 ноября, сообщил судья Хендрик Стейнхейс. По его словам, которые приводит ТАСС, вердикт будет оглашен в отношении «всех четырех лиц», подозреваемых в причастности к инциденту: бывшего главы ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), а также его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
Суд планирует 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу [о крушении MH17], если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, — заявил судья.
Известно, что предпоследнее заседание в рамках данного процесса прошло 22 сентября в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах.
Самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из 10 стран. Известно, что в то время на юго-востоке Украины шли бои между ВСУ и ополченцами ДНР. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что в воздушное судно попала ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Вину Киев возложил на ополченцев, однако те отрицают наличие у них таких вооружений.
В ноябре 2021 года посол России в Королевстве Нидерланды, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин обвинил следствие по делу о сбитом самолете в однобокости. По его словам, оно игнорирует ряд обстоятельств. Посол добавил, что российская сторона следит за процессом следствия с точки зрения соблюдения прав граждан.