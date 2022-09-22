Вячеслав Душин

Голландский суд объявит решение по делу о крушении Boeing MH17 в ноябре Суд Нидерландов планирует 17 ноября объявить решение по делу о крушении на Украине самолета Boeing MH17

22 сентября 2022 в 11:46

Фото: Виталий Чугин/ТАСС

Осмотр реконструкции разбившегося в 2014 году на Украине Boeing MH17