Годовая инфляция в Великобритании побила 40-летний рекорд Годовая инфляция в Британии достигла 9,4%, обновив рекорд 1982 года

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Лондон, Великобритания

Годовая инфляция в Британии побила 40-летний рекорд, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны. По итогам июня, инфляция поднялась до 9,4% с 9,1% месяцем ранее.

Отмечается, что потребительские цены в стране выросли на 0,8% по сравнению с маем, когда цены поднялись на 0,7%. При этом индекс инфляции с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья составил 8,2% после 7,9% месяцем ранее.

Отмечается, что больше всего цены выросли в категориях топлива и продовольствия: в них зафиксирован рост 42,3%.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что миллионы британских семей вынуждено исключают из рациона мясо и рыбу. Такие шаги объясняются резким ростом цен на продукты питания.

Издание отмечает, что в стране за последние три месяца упал объём продаж всех видов мяса, рыбы и птицы. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года продажи говядины сократились на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7%, а рыбы — на 11,6%.