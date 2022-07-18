Daily Mail: британские семьи стали отказываться от мяса и рыбы Daily Mail: британцы из-за роста цен отказываются от мяса и рыбы

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллионы британских семей вынуждено исключают из рациона мясо и рыбу. Такие шаги объясняются резким ростом цен на продукты питания, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что в стране за последние три месяца упал объём продаж всех видов мяса, рыбы и птицы. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года продажи говядины сократились на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7%, а рыбы — на 11,6%.

Британцы перешли с дорогостоящих мясных вырезок на более дешёвую курицу, вынуждено выбирая недорогие источники белка. Причем больше, чем среднестатистический житель Британии, тратят на продукты веганы и вегетарианцы, подчеркнули в Daily Mail.

Ранее стало известно, что остановка работы газопровода «Северный поток» и прекращение поставок российского газа в Европу может стать причиной крупнейшего энергетического кризиса в истории континента, заявил обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард. По словам опрошенных журналистом экспертов, в Европе ощутят значительное давление на свои экономики.