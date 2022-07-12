Telegraph: в Европе наступит энергетический шок без газа из России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Остановка работы газопровода «Северный поток» и прекращение поставок российского газа в Европу может стать причиной крупнейшего энергетического кризиса в истории континента, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард. По словам опрошенных журналистом экспертов, Германия и ее соседи ощутят значительное давление на свои экономики из-за отсутствия энергоресурсов из России.

Полное прекращение поставок российского газа действительно окажет значительное давление на немецкую и европейскую экономику в целом, что будет иметь последствия с точки зрения политической солидарности между странами ЕС. Европа должна сделать нечто большее, чтобы подготовиться к этому сценарию, который сейчас более вероятен, чем когда-либо, — сообщается в статье.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) объявило об остановке прокачки газа по «Северному потоку» из-за плановых профилактических работ. Техобслуживание магистрали продлится до 21 июля. При этом уточняется, что ситуация с газоснабжением довольно напряжённая и нельзя исключать её ухудшения.

Bild тем временем пишет, что в Германии испугались возможного решения президента России Владимира Путина навсегда остановить поставки газа в Европу. В издании напомнили, что профилактические работы на «Северном потоке» займут всего 10 дней. Однако геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы делать долгосрочные прогнозы, отмечают журналисты.