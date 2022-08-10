Главу МВД Германии пристыдили за неприличное фото с Кличко Die Welt: глава МВД Германии Фезер извинилась за фото с мэром Киева Кличко

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Нэнси Фезер и Виталий Кличко

Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер на встрече с журналистами в Потсдаме пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве с мэром столицы Украины Виталием Кличко. Как передает Die Welt, на этих снимках чиновница угощается шампанским и смеется.

Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны, — заявила Фезер.

Глава МВД добавила, что попыталась оправдаться тем, что фото соответствовали атмосфере в столице республики. По ее словам, киевляне ходят за покупками, в бары, кафе, занимаются своими делами, а в общественных местах высаживают цветы.

Подобные объяснения не устроили читателей Die Welt. Они напомнили политику, что такие визиты оплачиваются за счет налогоплательщиков, а также уличили Фезер в лицемерии. не хватило читателям газеты.