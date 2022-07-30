МИД Норвегии извинился за поведение сотрудницы консульства в Мурманске

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В Министерстве иностранных дел Норвегии выразили сожаление касательно поведения сотрудницы консульства Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в Мурманске, передает ТАСС. Представительница пресс-службы ведомства Тува Ронес Богснес отметила, что высказывания сотрудницы никак не относятся к позиции государства.

Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу, — заверила она.

Также Богснес подчеркнула, что в настоящий момент МИД Норвегии прорабатывает оскорбительный инцидент по соответствующим дипломатическим каналам.

Ранее Элисабет Эллингсен устроила конфликт в отеле Мурманска. Чиновница возмутилась, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убирать в номере. Эллингсен заявила, что она привыкла только к чистым номерам и ей категорически не нравится, как «русские убираются». Затем она добавила, что «ненавидит русских».

По данным Mash, полиция начала проверку, консулу грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».