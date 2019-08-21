https://static.news.ru/photo/9bc47284-c421-11e9-a07d-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас был вынужден из-за неисправности сменить правительственный борт Airbus A340, на котором он собирался вылететь в Москву, на армейский грузовой самолёт.

Причиной стали неполадки в гидравлической системе воздушного судна, сообщило издание Der Spiegel .

В итоге, чтобы вся делегация прибыла в Россию вовремя, было принято решение лететь на армейском самолёте. По словам представителя ВВС, в нём обычные кресла и маленькая VIP-зона.

Маасу было очень важно прилететь в Москву вовремя, отмечает издание. В связи с этим он и его делегация готовы терпеть неудобства в пути.

Во время переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Маас планирует обсудить возможность встречи в «нормандском формате». В ходе встречи, которая состоится вечером 21 августа, речь пойдёт также и об Украине, Сирии и будущем контроля над вооружениями, писал News.ru.