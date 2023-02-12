Силовые органы Украины попадут под «большую чистку» Глава СНБО Данилов анонсировал «большую чистку» в силовых органах Украины

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о грядущем заседании, где будет решаться вопрос о дальнейших чистках в рядах руководства, сообщает украинское издание «Вести.ua». Решения будут приняты в понедельник, 13 февраля. Он подчеркнул, что «большая чистка» ждет сотрудников Службы безопасности Украины, Государственной налоговой службы и Нацполиции.

Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции, — приводит издание слова Данилова.

Он пояснил, что в силовых структурах будут избавляться от тех, кто считает нормальным «брать взятки и мешать работе бизнеса». Данилов добавил, что акция будет не одноразовая, а те, кто так считают, сильно ошибаются.

Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Так, в январе заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».