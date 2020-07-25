Глава Минздрава Франции не исключил повторного закрытия границ из-за COVID

https://static.news.ru/photo/fa92c246-ce45-11ea-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Scanella/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны не исключает вероятности повторного закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции.

Нельзя ничего исключать заранее. <…> Важно поддерживать принцип взаимности, поддерживать диалог, делиться информацией и обмениваться ею и при необходимости согласовывать меры, — сказал Веран в интервью газете «Паис».

Он подчеркнул, что французские власти ежедневно следят за развитием эпидемиологической ситуации в каждой стране, а иногда и в каждом регионе.

Отвечая на вопрос о том, существует ли компромисс между европейскими партнёрами, чтобы избежать новой изоляции населения, Веран заявил, что в настоящее время делается всё возможное, чтобы не возвращаться к той ситуации.

Он подчеркнул, что ни одна страна не хочет, чтобы её экономика была парализована.

Как ранее писал NEWS.ru, осенью может ожидаться подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, но он не будет таким значительным, как это было весной. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.