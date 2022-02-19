Глава МИД Литвы: Путин может не остановиться на Украине и пойти дальше

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если не удастся остановить российского президента Владимира Путина от «вторжения» на Украину, то «он на этом не остановится». Такое заявление глава литовского МИД сделал после встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином, сообщает France24.

Битва за Украину — это битва за Европу. Если Путина не остановить на этом, он пойдёт дальше, — сказал Ландсбергис.

Ландсбергис добавил, что наращивание российских войск вокруг Украины представляет собой «прямую военную угрозу не только для Украины, но всему региону».

Отмечается, что прибалтийские страны запросили у НАТО дополнительно дислоцировать на их территорию ещё больше вооружённых сил, в добавок к расположенному там с 2014 года контингенту Альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что российские власти пока не приняли окончательного решения по поводу возможного «вторжения» на Украину. По его мнению, главной целью скопления российских войск на границе с Украиной является желание обеспечить себе «лучшие, более сильные позиции на переговорах».

В то же время председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд сообщил, что вторжение России на Украину противоречит её целям по прекращению расширения НАТО на восток. Он также назвал бессмысленными готовящиеся новые санкции против Москвы.