Немецкий бизнесмен рассказал, почему РФ не нападёт на Украину
Handelsblatt: нападение на Украину разрушит планы РФ остановить расширение НАТО
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
10:51, 19 февраля 2022
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Вторжение России на Украину противоречит её целям по прекращению расширения НАТО на восток. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд, имеющий тесные связи с РФ. Он также назвал бессмысленными готовящиеся новые санкции против Москвы.
[Президент России Владимир] Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе <...> вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм, — пояснил он.
По мнению бизнесмена, российский президент также вынужден считаться с мнением «простых россиян», которые выступают против войны.
Мангольд также высказался против новых антироссийских санкций, которые, как он считает, не имеют смысла. Так, введённые после Крыма ограничения только «усилили» Россию, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики, отметил предприниматель.
Ранее президент США Джо Байден в своём специальном видеообращении заявил, что Россия может начать «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.