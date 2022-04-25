Глава МИД ФРГ назвала необоснованной высылку из России немецких дипломатов

Решение России выслать 40 немецких дипломатов является необоснованным шагом, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, её слова опубликовал сайт МИД ФРГ. По мнению министра, Россия высылает из страны дипломатов, которые вообще ни в чём не провинились. Они, по словам Бербок, отправились в Россию, чтобы вносить вклад в российско-германские отношения. Поэтому сегодняшней высылкой Россия наносит дальнейший ущерб самой себе, указала министр.

Мы ожидали сегодняшний шаг, но он никоим образом не обоснован. Сорок сотрудников российских представительств в Германии, которых мы выслали три недели назад, во время пребывания в Германии не провели и дня на дипломатической службе, — указывается в заявлении.

Бербок отметила, что высланные около трёх недель назад из ФРГ российские сотрудники миссий в Германии «работали против нашей свободы и сплочённости нашего общества».

Министерство иностранных дел России вызвало 25 апреля посла Германии Геза Андреаса фон Гайра. Ему заявили ноту протеста в связи с высылкой 40 российских дипломатов. Москва при этом также объявила 40 сотрудников дипведомств ФРГ в России персонами нон грата.

Ранее Дания, Германия, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия и ряд других стран объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ.