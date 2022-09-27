Глава ЛНР назвал состоявшимся референдум о вхождении республики в состав РФ

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Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал состоявшимся референдум о вхождении республики в состав России, сообщает ТАСС. Он заявил об этом после того, как сам проголосовал на плебисците.

На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся, — сказал Пасечник.

Ранее в ЦИК Луганской и Донецкой народных республик признали состоявшимися референдумы о вхождении республик в состав России. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, явка составила 76,09%, лидерами явки стали Луганск, Антрацит и Краснодон. А в ДНР явка составила 77,12%, заявил глава ЦИК республики Владимир Высоцкий.

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь отметил, что иностранные наблюдатели не выявили нарушений в третий день референдума. Он также отметил, что предварительные итоги голосования оказались даже лучше, чем ожидалось.

До этого исследовательская компания «ИНМСОМАР» провела соцопрос среди жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на тему присоединения к России. В ЛНР присоединение к России поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Заявили о готовности участвовать в референдуме 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.