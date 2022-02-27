Глава ЕК заявила, что европейцы пострадают из-за санкций против РФ

Введение Евросоюзом санкций в отношении России из-за её спецоперации на Украине обернётся и против европейцев, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это та цена, которую придётся заплатить, отметила она в беседе с телеканалом Euronews.

Так еврочиновник ответила на вопрос, как далеко может зайти солидарность с Украиной.

Да, мы знаем, что всего есть своя цена, и мы очень солидарны с Украиной, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен заявила: страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе. Сейчас они тесно сотрудничают с Киевом по различным вопросам. В частности, интегрирование украинского рынка в единый рынок ЕС, сотрудничество по электросети, отметила она.