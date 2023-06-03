Глава британского Минобороны назвал причины расширения НАТО Глава британского Минобороны Уоллес: к расширению НАТО привели действия РФ на Украине

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

К расширению НАТО привели российские действия на Украине, хотя именно этого изначально пыталась избежать Москва. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает ТАСС.

Как предположил министр обороны, специальная военная операция России, направленная на предотвращение расширения Североатлантического альянса, привела к тому, что Запад решил переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности, а также подтолкнула еще большее число стран к обеспечению коллективной безопасности под эгидой НАТО.

В то же время Уоллес напомнил, что нынешняя система международного права создавалась при участии Москвы по окончании Второй мировой войны.

Это система, за которую мы все вместе сражались, — подчеркнул министр.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал в интервью The Wall Street Journal, что решение США и их западных партнеров включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой, которая привела к началу конфликта. Экс-глава Госдепа США добавил, что выступает за возвращение Украине утраченных территорий, за исключением Крыма. Он пояснил, что для Москвы потеря Севастополя является угрозой национальной безопасности.

До этого Киссинджер в интервью Economist заявил, что Украину все же следует принять в НАТО, так как она превращается в страну с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе. Он также отметил, что Россия, по его мнению, не представляет собой конвенциональную угрозу.