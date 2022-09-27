Глава администрации Запорожской области признал референдум состоявшимся

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что референдум в регионе состоялся. По его словам, первые его результаты могут стать известны уже до конца дня.

Первые результаты референдума в Запорожской области могут быть готовы уже сегодня вечером, окончательные — в среду утром, — пояснил он.

Ранее председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила, что явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам четырех дней голосования составила 66,43% с учетом голосования за рубежом. Она добавила, что в Бердянске проголосовали 64,03% жителей, в Бердянском районе — 64,82%, в Васильевском районе 64,28%, в Мелитополе — 66,39%. В Энергодаре приняли участие в референдуме 67,18% жителей.

До этого исследовательская компания «ИНМСОМАР» провела соцопрос среди жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на тему присоединения к России. В ЛНР вхождение в состав РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Заявили о готовности участвовать в референдуме 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.