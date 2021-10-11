Глав МИД РФ, ФРГ и Франции попросят встретиться по «нормандскому формату»

Главы Германии, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров договорились о том, что предложат своим министрам иностранных дел в ближайшее время провести встречу по «нормандскому формату». Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Канцлер и французский президент призвали российского президента содействовать переговорам в «нормандском формате». Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу, — заявил Зайберт, чьи слова приводят РИА Новости.

При этом представитель немецкого кабмина не уточнил, встретятся ли министры всех четырёх стран — участниц «нормандского формата» или мероприятие пройдёт без участия Украины.

Также Зайберт рассказал журналистам, что в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений и решения «нормандского формата» 2019 года, а также выразили готовность продолжить усилия по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках данного формата.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. После этого европейские политики пообщались об этом с российским президентом Владимиром Путиным.