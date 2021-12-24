Германию обвинили, что она хочет сделать из Европы «четвёртый рейх»

Германия хочет построить федеративный Европейский союз под предводительством Берлина, считает лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. Он назвал эти планы созданием «четвёртого рейха». Об этом сообщает «Ежедневная польская газета».

Если мы, как поляки, согласились бы на такое современное подданство, то нас бы по-разному деградировали. А безумие энергетической трансформации, не считаясь с экономическими и социальными издержками, привело бы в течение десятилетия польские семьи к бедности, — заявил Качиньский.

Основным инструментом, используемым в этой деятельности, по мнению политика, является Европейский суд, который вынес несколько решений в отношении Польши, вызвавших острую критику польских властей. Он обвинил орган в свободной интерпретации европейских законов.

Ранее журналист Бартош Бартчак заявил, что Польша должна создать альтернативный центр силы в Центральной Европе и стать новой сверхдержавой, подвинув Россию и Германию. По его мнению, Москва и Берлин намерены поделить Европу.

В частности, Россия хочет «напасть» на Украину, а Германия стремится создать европейское «супергосударство». При этом Бартчак считает такое развитие невозможным, что создаёт новые возможности для Варшавы. Эксперт напомнил и о популярности евроскептиков, которые не дадут усилить интеграцию внутри ЕС.